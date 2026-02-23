Где будут базироваться военные партнеров — объяснение Зеленского

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский высказался о предложениях и реалиях по поводу размещения иностранных войск в Украине. Он заявил, что помощь хотелось бы видеть ближе к фронту, а не в тыловых городах.

Об этом глава государства сказал в интервью для AFP, которое цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский объяснил ожидания от иностранных войск

По его словам, Киев не рассматривает страну в логике "восток-запад", а отталкивается от того, где проходит линия фронта и где сосредоточены угрозы. Именно поэтому он очертил желаемый подход как размещение контингента ближе к фронту, а не в тыловых городах.

"Мы не делим нашу страну на восток и запад. Мы говорим о рисках. Где могут быть риски, где есть линия фронта. Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть контингент. То есть, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие. Но если бы Польша предложила бы свое присутствие и предложила бы быть во Львове, то для нас нам это не нужно. То есть, мы так не работаем. Здесь лучше, чтобы Польша тогда имела возможность давать свою логистику для самолетов, для ПВО", — пояснил Зеленский.

Параллельно президент вспомнил оценки относительно возможного вклада Франции и Великобритании. По его словам, речь шла о готовности предоставить примерно по одной бригаде от каждой из стран, а суммарно это могло бы составлять около 10 тысяч

"Британия и Франция, они официально, когда мы подписывали нашу декларацию со всеми участниками коалиции желающих, мы понимаем, что эти две страны уже готовы предоставить бригаду. По бригаде. И также есть сигналы от других некоторых государств, которые готовы будут по усилению Украины своим присутствием на уровне также контингента", — сказал Зеленский.

Зато по авиации, по его словам, предлагалась модель, при которой самолеты могут размещаться в соседних с Украиной странах. Также Зеленский привел пример дискуссий с соседями, в частности с Польшей и балтийскими странами, когда речь шла о защите границы Украина — Беларусь.

Впрочем, по его словам, четкого ответа от партнеров на такие подходы пока не прозвучало.

Говоря о том, сколько именно военных, по украинским оценкам, нужно в таком контингенте, Зеленский подчеркнул, что это зависит от "технической составляющей" и от того, какие именно гарантии поддержки будут работать рядом.

"Например, когда мы говорим "бэкстоп" от Соединенных Штатов Америки, это не значит, что они своими войсками обязательно в большом количестве должны присутствовать. Нет, есть ПВО, есть координация, есть разведка, есть готовность с воздуха поддержать. То есть это уже сильные гарантии", — пояснил Зеленский.

Также Владимир Зеленский высказался, почему Украина до сих пор не может самостоятельно делать комплексы Patriot.

Отдельно глава государства объяснил нюанс, когда Украина может отменить мобилизацию и оставить только контрактную форму службы в армии.