Главная Новости дня Серьезный документ — Кислица раскрыл объем мирного договора

Серьезный документ — Кислица раскрыл объем мирного договора

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 15:37
Сколько документов в мирном соглашении — Сергей Кислица раскрыл детали
Сергей Кислица. Фото: ОП

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что документов мирного соглашения достаточно много. По его словам, это серьезный документ.

Об этом Сергей Кислица сказал во время общения с журналистами после встречи советников нацбезопасности.

Читайте также:

Какой объем документов мирного соглашения

Кислица ответил на вопрос журналистов относительно объема мирного соглашения.

"Достаточно много. Серьезные документы", — ответил чиновник, визуально показав их объем.

Напомним, что в Киев 3 января прибыли на встречу советники по нацбезопасности государств, входящих в "Коалицию желающих". Уже состоялась первая сессия заседания, Кислица раскрыл, что обсудили на этой встрече.

Также заместитель главы МИД назвал главную проблему, которая исходит из документов рамочного соглашения по миру. По его словам, дело не в самом тексте, а в терминах.

Добавим, что советник ОП Александр Бевз высказался относительно многостороннего соглашения, которое предусматривает гарантии безопасности для Украины.

Сергей Кислица документы соглашение война в Украине мирный план
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
