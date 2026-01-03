Видео
Україна
Видео

РФ ставит неприемлемые ультиматумы для Украины, — Бевз

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:49
Мирный план — РФ ставит неприемлемые ультиматумы
Советник Офиса президента Александр Бевз. Фото: НВ

Россияне настаивают на определенных ультимативных решениях, которые неприемлемы для Украины. В то же время с американскими и европейскими партнерами разногласий в позиции нет.

Об этом сообщил советник Офиса президента Александр Бевз по итогам встречи советников по вопросам национальной безопасности европейских стран в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE.

Какие ультиматумы ставит Россия

Бевз рассказал, что спорные и трудные вопросы возникают не с европейцами и даже не с американцами, а с россиянами. Они ставят ультиматумы, которые являются неприемлемыми для Украины.

"Не американцы настаивают на определенных ультимативных решениях, которые неприемлемы для Украины. Настаивают россияне. И соответственно, сегодняшняя встреча, которая была с европейскими партнерами и продолжается сейчас, она была посвящена тому, чтобы согласовать с ними позиции", — сказал советник Офиса президента.

По его словам, с партнерами у Украины нет разногласий в том, как нам лучше защитить свои интересы.

Напомним, 3 января в Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран. Их встретил на вокзале Рустем Умеров.

В столице Украины состоялось заседание, где обсудили рамочные документы мирного соглашения.

Офис президента Украина война в Украине Россия мирный план
Автор:
Карина Приходько
