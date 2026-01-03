Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Архитектура безопасности - что стоит за многосторонним договором

Архитектура безопасности - что стоит за многосторонним договором

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:54
Гарантии безопасности для Украины - Кислица раскрыл, что входит в соглашение
срочная новость

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что какие гарантии безопасности для Украины стоят за многосторонним соглашением. По его словам, есть ряд согласованных гарантий.

Об этом Сергей Кислица сказал во время пресс-конференции.

Реклама
Читайте также:

"Учитывая то, что вы упомянули гарантии безопасности как пример тех обязательств, которые могут предоставлять и европейские страны, в частности, здесь важно понимать, как выглядит архитектура этих документов. То есть есть многостороннее рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Оно будет подписано Украиной, Соединенными Штатами, европейскими партнерами и теми неевропейскими странами, которые желают предоставить такие гарантии", - подчеркнул он.

Новость дополняется...

Сергей Кислица
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации