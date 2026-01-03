Гарантии безопасности для Украины - Кислица раскрыл, что входит в соглашение

срочная новость

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что какие гарантии безопасности для Украины стоят за многосторонним соглашением. По его словам, есть ряд согласованных гарантий.

Об этом Сергей Кислица сказал во время пресс-конференции.

Реклама

Читайте также:

"Учитывая то, что вы упомянули гарантии безопасности как пример тех обязательств, которые могут предоставлять и европейские страны, в частности, здесь важно понимать, как выглядит архитектура этих документов. То есть есть многостороннее рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Оно будет подписано Украиной, Соединенными Штатами, европейскими партнерами и теми неевропейскими странами, которые желают предоставить такие гарантии", - подчеркнул он.

Новость дополняется...