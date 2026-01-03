Відео
Архітектура безпеки — що стоїть за багатосторонньою угодою

Архітектура безпеки — що стоїть за багатосторонньою угодою

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 13:54
Гарантії безпеки для України — Кислиця розкрив, що входить до угоди
термінва новина

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що які гарантії безпеки для України стоять за багатосторонньою угодою. За його словами, є низка погоджених гарантій.

Про це Сергій Кислиця сказав під час пресконференції.

Читайте також:

"Враховуючи те, що ви згадали гарантії безпеки як приклад тих зобов'язань, які можуть надавати і європейські країни, зокрема, тут важливо розуміти, як виглядає архітектура цих документів. Тобто є багатостороння рамкова угода про гарантії безпеки для України. Вона буде підписана Україною, Сполученими Штатами, європейськими партнерами і тими неєвропейськими країнами, які бажають надати такі гарантії", — наголосив він.

Новина доповнюється...

Сергій Кислиця
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
