Гарантії безпеки для України — Кислиця розкрив, що входить до угоди

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що які гарантії безпеки для України стоять за багатосторонньою угодою. За його словами, є низка погоджених гарантій.

Про це Сергій Кислиця сказав під час пресконференції.

"Враховуючи те, що ви згадали гарантії безпеки як приклад тих зобов'язань, які можуть надавати і європейські країни, зокрема, тут важливо розуміти, як виглядає архітектура цих документів. Тобто є багатостороння рамкова угода про гарантії безпеки для України. Вона буде підписана Україною, Сполученими Штатами, європейськими партнерами і тими неєвропейськими країнами, які бажають надати такі гарантії", — наголосив він.

Новина доповнюється...