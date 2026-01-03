Відео
Досить серйозний документ — Кислиця розкрив обсяг мирної угоди

Досить серйозний документ — Кислиця розкрив обсяг мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 15:37
Скільки документів у мирній угоді — Сергій Кислиця розкрив деталі
Сергій Кислиця. Фото: ОП

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що документів мирної угоди досить багато. За його словами, це серйозний документ.

Про це Сергій Кислиця сказав під час спілкування з журналістами після зустрічі радників нацбезпеки.

Читайте також:

Який об'єм документів мирної угоди

Кислиця відповів на питання журналістів щодо обсягу мирної угоди.

"Достатньо багато. Серйозні документи", — відповів чиновник, візуально показавши їх об'єм.

Нагадаємо, що до Києва 3 січня прибули на зустріч радники з нацбезпеки держав, що входять до "Коаліції охочих". Вже відбулася перша сесія засідання, Кислиця розкрив, що обговорили на цій зустрічі.

Також заступник глави МЗС назвав головну проблему, яка виходить із документів рамкової угоди щодо миру. За його словами, річ не в самому тексті, а в термінах.

Додамо, що радник ОП Олександр Бевз висловився щодо багатосторонньої угоди, яка передбачає гарантії безпеки для України.


Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
