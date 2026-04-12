Считанные километры отделяют Украину и РФ от мира: Песков

Дата публикации 12 апреля 2026 16:21
Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина высказался относительно возможного мира с Украиной. По его словам, стороны не могут решить территориальный вопрос, который заключается в считанных километрах.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Obozrevatel.

В Кремле высказались относительно разногласий в территориальном вопросе

Песков подтвердил, что Москва и Киев не могут прийти к согласию по вопросу территорий. Он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который ранее заявил, что разногласия заключаются в нескольких километрах территорий. Представитель Кремля отметил, что это правда.

"Разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах", — заявил кремлевский спикер.

В то же время он добавил, что Путин ранее говорил о своих намерениях захватить всю Донецкую область. По словам Пескова, России до достижения административных границ якобы нужно освободить лишь 18-17% Донецкой области.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно Донбасса. Он отметил, что Путин стремится захватить этот регион, чтобы открыть себе дорогу к остальным областям. По словам главы государства, РФ не хочет договариваться о мире.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным. Он подчеркнул, что готов к диалогу, а провести его можно где угодно, но не в Москве и не в Киеве.

Также мы писали о том, что бельгийский премьер Барт Де Вевер призвал заключить мир с Россией. Он считает, что ЕС должен согласиться на условия Путина, ведь Европа якобы нет ресурсов, чтобы заставить Россию отступить.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
