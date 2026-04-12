Лічені кілометри відділяють Україну і РФ від миру: Пєсков

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар російського диктататора Володимира Путіна висловився щодо можливого миру з Україною. За його словами, сторони не можуть вирішити територіальне питання, яке полягає у лічених кілометрах.

У Кремлі висловилися щодо розбіжностей у територіальному питанні

Пєсков підтвердив, що Москва та Київ не можуть дійти згоди стосовно питання територій. Він прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який раніше заявив, що розбіжності полягають у кількох кілометрах територій. Речник Кремля зазначив, що це правда.

"Розбіжності Москви і Києва з територіального питання полягають у лічених кілометрах", — заявив кремлівський речник.

Водночас він додав, що Путін раніше говорив про свої наміри захопити всю Донеччину. За словами Пєскова, Росії до досягнення адміністративних кордонів нібито потрібно звільнили лише 18-17% Донецької області.

