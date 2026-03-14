Прем'єр Бельгії закликав Європу укласти угоду з Путіним

Бельгійський прем'єр Барт Де Вевер заявив, що Європа не має ресурсів, аби змусити Росію відступити та припинити війну в Україні. Відтак посадовець порадив ЄС погодитися на угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, він переконаний, що Європі потрібен мандат на прямі переговори з Москвою.

Читайте також:

Прем'єр Бельгії висловився щодо угоди з Путіним

За словами Вевера, Європа не має змоги тиснути на Росію економічним шляхом. Він також зазначив, що ЄС не може ефективно озброїти Україну для перемоги над РФ.

"Оскільки ми не можемо погрожувати Путіну, надсилаючи зброю Україні, і не можемо економічно задушити його без підтримки Сполучених Штатів, залишається лише один метод: укласти угоду", — зазначив політик.

Як вважає Вевер, наразі Вашингтон часто здається ближчим до Путіна, ніж до Президента України Володимира Зеленського. Прем'єр Бельгії переконаний, що ЄС потрібен власний мандат на переговори з Росією. В іншому випадку, як зазначив посадовець, Америка може нав'язати угоду, що буде "поганою для Європи".

Яка позиція Європи

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву стосовно територіальних поступок. Він наголосив, що позиція Європи у цьому питанні єдина та незмінна — Україна не може віддати свої землі.

Крім того, нещодавно відбулося засідання Коаліції охочих в Україні. На зустрічі представники понад 30 держав обговорили посилення зусиль задля гарантування миру й безпеки України.

Водночас Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що Європа не може повністю замінити військову підтримку США. Попри це Київ узгоджує з європейськими партнерами сценарії на випадок скорочення американської підтримки.