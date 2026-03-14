Премьер Бельгии призвал Европу заключить сделку с Путиным

Дата публикации 14 марта 2026 23:12
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Фото: Facebook/bartdewever

Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил, что Европа не имеет ресурсов, чтобы заставить Россию отступить и прекратить войну в Украине. Поэтому чиновник посоветовал ЕС согласиться на сделку с российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, он убежден, что Европе нужен мандат на прямые переговоры с Москвой.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на L'Echo.

По словам Вевера, Европа не имеет возможности давить на Россию экономическим путем. Он также отметил, что ЕС не может эффективно вооружить Украину для победы над РФ.

"Поскольку мы не можем угрожать Путину, посылая оружие Украине, и не можем экономически задушить его без поддержки Соединенных Штатов, остается только один метод: заключить соглашение", — отметил политик.

Как считает Вевер, сейчас Вашингтон часто кажется ближе к Путину, чем к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Премьер Бельгии убежден, что ЕС нужен собственный мандат на переговоры с Россией. В противном случае, как отметил чиновник, Америка может навязать соглашение, которое будет "плохим для Европы".

Какова позиция Европы

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление относительно территориальных уступок. Он отметил, что позиция Европы в этом вопросе единственная и неизменная — Украина не может отдать свои земли.

Кроме того, недавно состоялось заседание Коалиции желающих в Украине. На встрече представители более 30 государств обсудили усиление усилий для обеспечения мира и безопасности Украины.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что Европа не может полностью заменить военную поддержку США. Несмотря на это Киев согласовывает с европейскими партнерами сценарии на случай сокращения американской поддержки.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
