Главная Новости дня Россияне менее чем за сутки выпустили по Украине 382 цели

Россияне менее чем за сутки выпустили по Украине 382 цели

Дата публикации 16 апреля 2026 01:40
Россияне менее чем за сутки выпустили по Украине 382 цели
Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: 121-я ОБр ТрО ВСУ/Facebook

В период с 09:00 до 22:00 15 апреля россияне выпустили по Украине 382 воздушных цели. Речь идет о ракетах и БпЛА. 369 целей удалось сбить или подавить защитникам неба.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Обстрел Украины 15 апреля

Россияне применили 20 крылатых ракет Х-101 из акватории Каспийского моря, крылатую ракету "Искандер-К" из Ростовской области, 361 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других моделей. Больше всего среди дронов было "Шахедов" — около 200. Враг запустил беспилотники из Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Гвардейского.

По состоянию на 22:00 ПВО сбила или подавила 369 целей: 19 ракет Х-101, ракету "Искандер-К", 349 БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и "Италмас". Ракета и 12 ударных дронов упали на шести локациях. Еще в 12 местах приземлились обломки.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" сообщал, что россияне 15 апреля нанесли удар по критической инфраструктуре Черниговщины. В Нежинском районе произошло попадание в энергообъект. Более пяти тысяч потребителей остались без света.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС Украины писал, что в ночь на 15 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Враг выпустил три ракеты и более 300 дронов. Большинство этих целей удалось уничтожить силам ПВО.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
