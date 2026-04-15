Массированная атака на Украину: ПВО сбила 309 дронов РФ

В ночь на 15 апреля российские захватчики атаковали Украину дронами и ракетами. Жители разных регионов слышали мощные взрывы. Украинские защитники неба работали по вражеским целям — уничтожено более 300 российских беспилотников.

Атака РФ на Украину: результаты работы сил ПВО

В ночь на 15 апреля враг совершил массированную атаку, применив три баллистические ракеты типа "Искандер-М" из Ростовской области РФ. А также 324 ударные БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское и Чауда (ВОТ АР Крым).

Около 250 из запущенных дронов составляли "Шахеды".

Отражение воздушного нападения осуществляли — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 7:00 Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 309 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других беспилотников в разных регионах страны — на севере, юге, востоке и в центре.

Кроме того, зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на 10 территориях.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали Сумы. Зафиксированы значительные пожары. Во время ликвидации возгораний оккупанты нанесли повторные удары по спасателям.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Есть погибшие среди гражданских жителей. Также в результате атаки РФ повреждены десятки домов.