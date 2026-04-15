Масована атака на Україну: ППО збила 309 дронів РФ

Робота Сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 15 квітня російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. Мешканці різних регіонів чули потужні вибухи. Українські оборонці неба працювали по ворожих цілях — знищено більш ніж 300 російських безпілотників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну: результати роботи сил ППО

У ніч проти 15 квітня ворог здійснив масовану атаку, застосувавши три балістичні ракети типу "Іскандер-М" з Ростовської області РФ. А також 324 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське та Чауда (ТОТ АР Крим).

Близько 250 із запущених дронів становили "Шахеди".

Відбиття повітряного нападу здійснювали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 7:00 Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 309 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших безпілотників у різних регіонах країни — на півночі, півдні, сході та в центрі.

Крім того, зафіксовано влучання балістичних ракет і 13 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на 10 територіях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 15 квітня російські війська атакували Суми. Зафіксовано значні пожежі. Під час ліквідації займань окупанти завдали повторних ударів по рятувальниках.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Є загиблі серед цивільних мешканців. Також внаслідок атаки РФ пошкоджено десятки будинків.