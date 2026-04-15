Росія понад 600 разів атакувала Запорізьку область: відомі наслідки

Гасіння пожежі.

Чергова доба російського терору на Запоріжжі забрала життя двох мирних жителів. Російські війська випустили по регіону понад 300 дронів, активно застосовували авіацію та артилерію. Місцева влада фіксує десятки зруйнованих будинків та пошкоджених автівок.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Запорізька область опинилась під масованим ударом

Головною мішенню російських військ традиційно залишається цивільна інфраструктура та мирне населення регіону. Як стало відомо, внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули жінка та чоловік.

"Впродовж доби окупанти завдали 592 удари по 43 населених пунктах Запорізької області", — повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки атаки РФ по будинку культури у Запорізькій області.

Загалом зафіксовано 365 атак безпілотниками різної модифікації, переважно FPV-дронами. Під ударом опинилися Запоріжжя, Балабине, Комишуваха, Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе та ще понад два десятки населених пунктів. Крім того, прифронтові міста і села пережили 205 артилерійських обстрілів. Важка артилерія накрила Степногірськ, Оріхів, Малу Токмачку, Приморське та низку інших громад.

Окупанти також активно застосовували авіацію та реактивні системи залпового вогню. Російські літаки здійснили 19 авіаударів, скидаючи бомби на Комишуваху, Гуляйпільське, Рівне, Новоіванівку та сусідні села. Ще три масовані обстріли з РСЗВ було зафіксовано по Залізничному та Малій Токмачці.

Протягом доби до правоохоронних органів та місцевої влади надійшло 47 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, пошкодження житлових будинків та понівечені легкові автомобілі. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях прильотів та ліквідовувати наслідки атак.

Як писали раніше Новини.LIVE, Запорізька область щоденно перебуває під інтенсивними атаками з боку російських військ. Нещодавно кількість атак перевалила за 850 випадків за добу.

Нещодавно внаслідок чергової доби обстрілів у Запорізькій області постраждала пенсіонерка та підліток. Їх госпіталізували з травмами.