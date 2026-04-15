Россия более 600 раз атаковала Запорожскую область: известны последствия

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Запорожья

Очередные сутки российского террора в Запорожье унесли жизни двух мирных жителей. Российские войска выпустили по региону более 300 дронов, активно применяли авиацию и артиллерию. Местные власти фиксируют десятки разрушенных домов и поврежденных автомобилей.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Запорожская область оказалась под массированным ударом

Главной мишенью российских войск традиционно остается гражданская инфраструктура и мирное население региона. Как стало известно, в результате вражеских обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли женщина и мужчина.

"В течение суток оккупанты нанесли 592 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области", — сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия атаки РФ по дому культуры в Запорожской области. Фото: ГСЧС Запорожья

Всего зафиксировано 365 атак беспилотниками различной модификации, преимущественно FPV-дронами. Под ударом оказались Запорожье, Балабино, Камышеваха, Беленькое, Степногорск, Гуляйполе и еще более двух десятков населенных пунктов. Кроме того, прифронтовые города и села пережили 205 артиллерийских обстрелов. Тяжелая артиллерия накрыла Степногорск, Орехов, Малую Токмачку, Приморское и ряд других громад.

Оккупанты также активно применяли авиацию и реактивные системы залпового огня. Российские самолеты совершили 19 авиаударов, сбрасывая бомбы на Камышеваху, Гуляйпольское, Ровно, Новоивановку и соседние села. Еще три массированные обстрелы из РСЗО были зафиксированы по Железнодорожному и Малой Токмачке.

В течение суток в правоохранительные органы и местные власти поступило 47 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры, повреждения жилых домов и изуродованные легковые автомобили. Сейчас соответствующие службы продолжают работать на местах прилетов и ликвидировать последствия атак.

Как писали ранее Новини.LIVE, Запорожская область ежедневно находится под интенсивными атаками со стороны российских войск. Недавно количество атак перевалило за 850 случаев в сутки.

Недавно в результате очередных суток обстрелов в Запорожской области пострадала пенсионерка и подросток. Их госпитализировали с травмами.