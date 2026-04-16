Головна Новини дня Росіяни менш ніж за добу випустили по Україні 382 цілі

Росіяни менш ніж за добу випустили по Україні 382 цілі

Дата публікації: 16 квітня 2026 01:40
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: 121-я ОБр ТрО ВСУ/Facebook

У період від 09:00 до 22:00 15 квітня росіяни випустили по Україні 382 повітряних цілі. Йдеться про ракети та БпЛА. 369 цілей вдалося збити або подавити оборонцям неба.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України, передає Новини.LIVE

Обстріл України 15 квітня

Росіяни застосували 20 крилатих ракет Х-101 з акваторії Каспійського моря, крилату ракету "Іскандер-К" із Ростовської області, 361 БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших моделей. Найбільше серед дронів було "Шахедів" — близько 200. Ворог запустив безпілотники із Брянська, Орла, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська, Гвардійського. 

Станом на 22:00 ППО збила або подавила 369 цілей: 19 ракет Х-101, ракету "Іскандер-К", 349 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас". Ракета та 12 ударних дронів упали на шести локаціях. Ще у 12 місцях приземлилися уламки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на АТ "Чернігівобленерго" повідомляв, що росіяни 15 квітня завдали удару по критичній інфраструктурі Чернігівщини. У Ніжинському районі сталося влучання в енергооб'єкт. Понад п'ять тисяч споживачів залишилися без світла.

Також Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗС України писав, що в ніч проти 15 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Ворог випустив три ракети та понад 300 дронів. Більшість цих цілей вдалося знищити силам ППО.

обстріли ППО війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

