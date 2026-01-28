Зеленский предупредил о новой атаке РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый удар по Украине. Глава государства отметил, что это дискредитирует дипломатические разговоры.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский о подготовке Россией новой атаки

"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом, надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов", — сообщил президент.

В то же время он отметил, что надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны.

Зеленский отметил, что у мира есть сила, чтобы это обеспечить: "Надо только пользоваться этой силой — ради мира, безусловно".

Зеленский о боевых операциях СБУ

Президент сообщил, что сегодня был доклад генерал-майора Евгения Хмары. Прежде всего о боевых операциях Службы безопасности Украины — и то, что касается нашего фронта, в частности действий "Альфы", и то, что Служба делает на территории России.

"Также говорили о контроле за всеми процессами в сфере военного производства. Максимальная четкость должна быть, и все, что нужно Украине, должно производиться именно так, как нужно Украине. Без каких-либо шансов на российские диверсии или любой внутренней грязи, коррупции и тому подобного. Это во многом ответственность Службы безопасности Украины, чтобы была реальная чистота процессов", — отметил Зеленский.

Зеленский о разговоре с Макроном

Глава государства сообщил, что говорил сегодня с президентом Франции.

По его словам, Эмманюэль Макрон отметил вызовы, которые есть. Стороны говорили о помощи Украине.

"Рассчитываем на поддержку Европы, важно, чтобы лидеры и государства не молчали о том, что происходит, не молчали о том, что россияне все равно пытаются нанести украинцам как можно больше боли, несмотря ни на какую дипломатию", — сказал Зеленский.

Напомним, что в среду Зеленский провел энергетическое совещание и рассказал о ситуации со светом и теплом по Украине.

Кроме того, сегодня глава государства дал новые задачи переговорной группе в рамках будущего соглашения.