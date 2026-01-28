Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил работу спецслужб с главой СБУ Хмарой

Зеленский обсудил работу спецслужб с главой СБУ Хмарой

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 20:24
Зеленский обсудил работу спецслужб с главой СБУ Хмарой
Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал доклад генерал-майора Евгения Хмары, посвященный боевым операциям Службы безопасности Украины. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что СБУ активно действует как на фронте, в частности через работу подразделения "Альфа", так и на территории РФ.

Об этом глава государства написал в Telegram в среду, 28 января.

Реклама
Читайте также:
Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский поговорил с Хмарой

Президент отметил, что спецслужбы постоянно планируют новые операции, которые способны изменить ход войны, и отметил важность этих действий для национальной безопасности страны.

Отдельное внимание было уделено задачам по усилению санкционной политики, которая, по словам Зеленского, является ключевым элементом укрепления обороноспособности и безопасности Украины.

"Горжусь нашими спецназовцами", — подытожил Президент.

Зеленский обсудил работу спецслужб с главой СБУ Хмарой - фото 2
Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что в СБУ заявили об успешных дальнобойных ударах спецподразделения "Альфа" по военной инфраструктуре армии РФ в течение 2025 года.

А до этого в СБУ раскрыли, как Украина отразила тяжелые кибератаки со стороны РФ.

Владимир Зеленский СБУ спецоперация война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации