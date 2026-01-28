Зеленский обсудил работу спецслужб с главой СБУ Хмарой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал доклад генерал-майора Евгения Хмары, посвященный боевым операциям Службы безопасности Украины. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что СБУ активно действует как на фронте, в частности через работу подразделения "Альфа", так и на территории РФ.
Об этом глава государства написал в Telegram в среду, 28 января.
Зеленский поговорил с Хмарой
Президент отметил, что спецслужбы постоянно планируют новые операции, которые способны изменить ход войны, и отметил важность этих действий для национальной безопасности страны.
Отдельное внимание было уделено задачам по усилению санкционной политики, которая, по словам Зеленского, является ключевым элементом укрепления обороноспособности и безопасности Украины.
"Горжусь нашими спецназовцами", — подытожил Президент.
Напомним, что в СБУ заявили об успешных дальнобойных ударах спецподразделения "Альфа" по военной инфраструктуре армии РФ в течение 2025 года.
А до этого в СБУ раскрыли, как Украина отразила тяжелые кибератаки со стороны РФ.
