Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою

Володимир Зеленський та Євген Хмара. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував доповідь генерал-майора Євгенія Хмари, присвячену бойовим операціям Служби безпеки України. У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що СБУ активно діє як на фронті, зокрема через роботу підрозділу "Альфа", так і на території РФ.

Про це голова держави написав у Telegram у середу, 28 січня.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський поговорив із Хмарою

Президент зазначив, що спецслужби постійно планують нові операції, які здатні змінити хід війни, і відзначив важливість цих дій для національної безпеки країни.

Окрему увагу було приділено завданням щодо посилення санкційної політики, яка, за словами Зеленського, є ключовим елементом зміцнення обороноздатності та безпеки України.

"Пишаюся нашими спецпризначенцями", — підсумував Президент.

Нагадаємо, що у СБУ заявили про успішні далекобійні удари спецпідрозділу "Альфа" по військовій інфраструктурі армії РФ впродовж 2025 року.

А до цього в СБУ розкрили, як Україна відбила важкі кібератаки з боку РФ.