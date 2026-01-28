Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою

Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 20:24
Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою
Володимир Зеленський та Євген Хмара. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував доповідь генерал-майора Євгенія Хмари, присвячену бойовим операціям Служби безпеки України. У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що СБУ активно діє як на фронті, зокрема через роботу підрозділу "Альфа", так і на території РФ.

Про це голова держави написав у Telegram у середу, 28 січня.

Реклама
Читайте також:
Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський поговорив із Хмарою

Президент зазначив, що спецслужби постійно планують нові операції, які здатні змінити хід війни, і відзначив важливість цих дій для національної безпеки країни.

Окрему увагу було приділено завданням щодо посилення санкційної політики, яка, за словами Зеленського, є ключовим елементом зміцнення обороноздатності та безпеки України.

"Пишаюся нашими спецпризначенцями", — підсумував Президент.

Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою - фото 2
Володимир Зеленський та Євген Хмара. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що у СБУ заявили про успішні далекобійні удари спецпідрозділу "Альфа" по військовій інфраструктурі армії РФ впродовж 2025 року.

А до цього в СБУ розкрили, як Україна відбила важкі кібератаки з боку РФ.

Володимир Зеленський СБУ спецоперація війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації