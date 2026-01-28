Зеленський обговорив роботу спецслужб із головою СБУ Хмарою
Президент України Володимир Зеленський опублікував доповідь генерал-майора Євгенія Хмари, присвячену бойовим операціям Служби безпеки України. У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що СБУ активно діє як на фронті, зокрема через роботу підрозділу "Альфа", так і на території РФ.
Про це голова держави написав у Telegram у середу, 28 січня.
Зеленський поговорив із Хмарою
Президент зазначив, що спецслужби постійно планують нові операції, які здатні змінити хід війни, і відзначив важливість цих дій для національної безпеки країни.
Окрему увагу було приділено завданням щодо посилення санкційної політики, яка, за словами Зеленського, є ключовим елементом зміцнення обороноздатності та безпеки України.
"Пишаюся нашими спецпризначенцями", — підсумував Президент.
Нагадаємо, що у СБУ заявили про успішні далекобійні удари спецпідрозділу "Альфа" по військовій інфраструктурі армії РФ впродовж 2025 року.
А до цього в СБУ розкрили, як Україна відбила важкі кібератаки з боку РФ.
