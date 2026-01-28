Відео
Україна
Головна Новини дня СБУ повідомила про ураження п’яти аеродромів у тилу Росії

СБУ повідомила про ураження п’яти аеродромів у тилу Росії

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:12
Альфа СБУ знищила 15 одиниць авіатехніки у 2025 році
Підліт дрона СБУ до російського бойового літака. Фото: кадр з відео

Представники Служби безпеки України повідомили про результати далекобійних ударів спецпідрозділу "Альфа" по військовій інфраструктурі російських військ впродовж 2025 року. За офіційними даними, під вогневе ураження потрапили п'ять військових аеродромів, розташованих у глибокому тилу ворога.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте також:

СБУ завдали нищівних ударів по авіатехніці в тилу Росії

У СБУ зазначають, що за цей період противник втратив можливість використовувати щонайменше 15 одиниць авіаційної техніки, які були знищені або критично пошкоджені внаслідок атак далекобійними дронами.

Згідно з оприлюдненою інформацією, серед ураженої авіатехніки — 11 винищувачів і бомбардувальників різних типів, зокрема Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та МіГ-31.

Окрім цього, втрати зазнали три гелікоптери — Мі-28, Мі-26 та Мі-8, а також один транспортний літак Ан-26.

У пресслужбі СБУ також уточнили, що разом із авіацією на аеродромах були знищені склади з боєприпасами та запасами пального. За оцінкою спецслужби, сукупні втрати противника внаслідок цих ударів перевищили 1 мільярд доларів США.

Нагадаємо, також в СБУ розповіли, як Україна відбила низку тяжких кібератак з боку російських хакерів.

Також СБУ нещодавно завдала атаки по нафтовому терміналі в Росії.

СБУ дрони літаки Росія аеродром
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
