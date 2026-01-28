Альфа СБУ знищила 15 одиниць авіатехніки у 2025 році

Підліт дрона СБУ до російського бойового літака. Фото: кадр з відео

Представники Служби безпеки України повідомили про результати далекобійних ударів спецпідрозділу "Альфа" по військовій інфраструктурі російських військ впродовж 2025 року. За офіційними даними, під вогневе ураження потрапили п'ять військових аеродромів, розташованих у глибокому тилу ворога.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У СБУ зазначають, що за цей період противник втратив можливість використовувати щонайменше 15 одиниць авіаційної техніки, які були знищені або критично пошкоджені внаслідок атак далекобійними дронами.

Згідно з оприлюдненою інформацією, серед ураженої авіатехніки — 11 винищувачів і бомбардувальників різних типів, зокрема Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та МіГ-31.

Окрім цього, втрати зазнали три гелікоптери — Мі-28, Мі-26 та Мі-8, а також один транспортний літак Ан-26.

У пресслужбі СБУ також уточнили, що разом із авіацією на аеродромах були знищені склади з боєприпасами та запасами пального. За оцінкою спецслужби, сукупні втрати противника внаслідок цих ударів перевищили 1 мільярд доларів США.

