Альфа СБУ уничтожила 15 единиц авиатехники в 2025 году

Подлет дрона СБУ к российскому боевому самолету. Фото: кадр из видео

Представители Службы безопасности Украины сообщили о результатах дальнобойных ударов спецподразделения "Альфа" по военной инфраструктуре российских войск в течение 2025 года. По официальным данным, под огневое поражение попали пять военных аэродромов, расположенных в глубоком тылу врага.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Реклама

Читайте также:

СБУ нанесли сокрушительные удары по авиатехнике в тылу России

В СБУ отмечают, что за этот период противник потерял возможность использовать не менее 15 единиц авиационной техники, которые были уничтожены или критически повреждены в результате атак дальнобойными дронами.

Согласно обнародованной информации, среди пораженной авиатехники - 11 истребителей и бомбардировщиков различных типов, в частности Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 и МиГ-31.

Кроме этого, потери понесли три вертолета — Ми-28, Ми-26 и Ми-8, а также один транспортный самолет Ан-26.

В пресс-службе СБУ также уточнили, что вместе с авиацией на аэродромах были уничтожены склады с боеприпасами и запасами горючего. По оценке спецслужбы, совокупные потери противника в результате этих ударов превысили 1 миллиард долларов США.

Напомним, также в СБУ рассказали, как Украина отразила ряд тяжелых кибератак со стороны российских хакеров.

Также СБУ недавно нанесла атаки по нефтяному терминалу в России.