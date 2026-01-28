Зеленський попередив про нову атаку РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 28 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий удар по Україні. Глава держави зазначив, що це дискредитує дипломатичні розмови.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про підготовку Росією нової атаки

"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", — повідомив президент.

Водночас він зазначив, що треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни.

Зеленський наголосив, що у світу є сила, щоб це забезпечити: "Треба тільки користуватися цією силою — заради миру, безумовно".

Зеленський про бойові операції СБУ

Президент повідомив, що сьогодні була доповідь генерал-майора Євгенія Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України — і те, що стосується нашого фронту, зокрема дій "Альфи", і те, що Служба робить на території Росії.

"Також говорили про контроль за всіма процесами у сфері військового виробництва. Максимальна чіткість має бути, і все, що потрібно Україні, має вироблятися саме так, як потрібно Україні. Без будь-яких шансів на російські диверсії чи будь-яких внутрішнього бруду, корупції й тому подібного. Це багато в чому відповідальність Служби безпеки України, щоб була реальна чистота процесів", — зазначив Зеленський.

Зеленський про розмову з Макроном

Глава держави повідомив, що говорив сьогодні із президентом Франції.

За його словами, Емманюель Макрон відзначив виклики, які є. Сторони говорили про допомогу Україні.

"Розраховуємо на підтримку Європи, важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається, не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям якнайбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у середу Зеленський провів енергетичну нараду й розповів про ситуацію зі світлом та теплом по Україні.

Крім того, сьогодні глава держави дав нові завдання переговорній групі в межах майбутньої угоди.