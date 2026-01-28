Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня Зеленський поговорив з Макроном про поставки літаків і ракет ППО

Зеленський поговорив з Макроном про поставки літаків і ракет ППО

Дата публікації: 28 січня 2026 20:11
Україна отримає від Франції генератори, літаки і ракети для систем ППО - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У середу, 28 січня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час бесіди український лідер поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та втрати російських військ, а також подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних об’єктах, зокрема за трагічний обстріл пасажирського потяга на Харківщині.

Про це повідомив голова України у Telegram.

Читайте також:

Переговори Зеленського та Макрона

Лідери обговорили дипломатичну роботу, зокрема зустрічі в Абу-Дабі та можливі нові переговори, а також боротьбу з російським тіньовим флотом. Французька сторона розповіла про відповідні законодавчі ініціативи, сподіваючись на ухвалення важливих рішень у найближчому майбутньому.

Окремо було приділено увагу зміцненню енергетичної стійкості України. Президент Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна отримає від Франції генератори, а також додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб у цьому році.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером

А також Президент України обговорив з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере тристоронній формат зустрічей в Еміратах.

Володимир Зеленський Франція переговори Емманюель Макрон Україна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
