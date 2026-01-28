Украина получит от Франции генераторы, самолеты и ракеты для систем ПВО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В среду, 28 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время беседы украинский лидер проинформировал собеседника о ситуации на фронте и потерях российских войск, а также поблагодарил за слова соболезнования из-за российских ударов по гражданским объектам, в частности за трагический обстрел пассажирского поезда в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Украины в Telegram.

Переговоры Зеленского и Макрона

Лидеры обсудили дипломатическую работу, в частности встречи в Абу-Даби и возможные новые переговоры, а также борьбу с российским теневым флотом. Французская сторона рассказала о соответствующих законодательных инициативах, надеясь на принятие важных решений в ближайшем будущем.

Отдельно было уделено внимание укреплению энергетической устойчивости Украины. Президент Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина получит от Франции генераторы, а также дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб в этом году.

