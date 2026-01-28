Украина получит от Франции генераторы, самолеты и ракеты для систем ПВО - Зеленский

Зеленский поговорил с Макроном о поставках самолетов и ракет ПВО
В среду, 28 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время беседы украинский лидер проинформировал собеседника о ситуации на фронте и потерях российских войск, а также поблагодарил за слова соболезнования из-за российских ударов по гражданским объектам, в частности за трагический обстрел пассажирского поезда в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Украины в Telegram.
Переговоры Зеленского и Макрона
Лидеры обсудили дипломатическую работу, в частности встречи в Абу-Даби и возможные новые переговоры, а также борьбу с российским теневым флотом. Французская сторона рассказала о соответствующих законодательных инициативах, надеясь на принятие важных решений в ближайшем будущем.
Отдельно было уделено внимание укреплению энергетической устойчивости Украины. Президент Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина получит от Франции генераторы, а также дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб в этом году.
Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
А также Президент Украины обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере трехсторонний формат встреч в Эмиратах.
