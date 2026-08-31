Российский обстрел Днепропетровской области 31 августа: есть раненый и повреждения

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область в понедельник, 31 августа. В результате обстрела ранение получил один человек. Противник более десяти раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области

В Никопольском районе захватчики обстреляли Никополь и Покровскую громаду, в результате чего была повреждена солнечная панель. В Криворожском районе оккупанты атаковали Зеленодольскую громаду.

"В Синельниковском районе пострадали Васильковская, Николаевская и Петропавловская громады. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, остановка общественного транспорта", — рассказал Ганжа.

В Павлоградском районе Россия нанесла удары по Троицкой и Богдановской громадам. В результате обстрела произошли пожары и было разрушено предприятие. Там пострадал 38-летний мужчина, который госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 31 августа российские оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Запорожье. В результате обстрела ранения получили два человека.

А 29 сентября Россия обстреляла производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области. Там производят напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.