В результате атаки на Днепропетровщине пострадали два человека

В результате атаки на Днепропетровщину пострадали два человека
За прошедшие сутки российские войска вновь обрушили массированный огонь на Днепропетровскую область, применяя для нанесения ударов тяжелую артиллерию и ударные дроны. Под обстрелами оказались сразу три района области, где зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры и предприятий. Двое мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной государственной администрации Александра Ганжи.
Многочисленные разрушения в общинах
Больше всего пострадал Синельниковский район области, где под удар попали Николаевская, Украинская и Славянская общины, именно там и были ранены два человека.
В Никопольском районе захватчики обстреливали сам райцентр, а также Марганецкую и Покровскую общины, где в результате попадания был существенно поврежден местный предприятие.
А в Павлограде после прилета загорелось здание крупной логистической компании.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Днепропетровской области российский дрон нанес удар по автомобилю с сотрудниками ДТЭК. В результате удара погибли двое работников, которые возвращались домой после смены. В ДТЭК выразили соболезнования родным погибших и сообщили, что их семьи получат необходимую поддержку.
Также мы писали, что Россия устроила очередной масштабный комбинированный обстрел Днепропетровской области. В результате этих обстрелов были разрушены заводы и предприятия, а также повреждено здание местного оздоровительного комплекса.