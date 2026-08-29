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В результате атаки на Днепропетровщину пострадали два человека

Ua ru
29 августа 2026 08:20
В результате атаки на Днепропетровщине пострадали два человека
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

За прошедшие сутки российские войска вновь обрушили массированный огонь на Днепропетровскую область, применяя для нанесения ударов тяжелую артиллерию и ударные дроны. Под обстрелами оказались сразу три района области, где зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры и предприятий. Двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной государственной администрации Александра Ганжи.

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Многочисленные разрушения в общинах

Больше всего пострадал Синельниковский район области, где под удар попали Николаевская, Украинская и Славянская общины, именно там и были ранены два человека.

В результате атаки на Днепропетровщину пострадали два человека - фото 1
Сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи. Фото: скриншот

В Никопольском районе захватчики обстреливали сам райцентр, а также Марганецкую и Покровскую общины, где в результате попадания был существенно поврежден местный предприятие.

А в Павлограде после прилета загорелось здание крупной логистической компании.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Днепропетровской области российский дрон нанес удар по автомобилю с сотрудниками ДТЭК. В результате удара погибли двое работников, которые возвращались домой после смены. В ДТЭК выразили соболезнования родным погибших и сообщили, что их семьи получат необходимую поддержку.

Также мы писали, что Россия устроила очередной масштабный комбинированный обстрел Днепропетровской области. В результате этих обстрелов были разрушены заводы и предприятия, а также повреждено здание местного оздоровительного комплекса.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Днепропетровская ОВА разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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