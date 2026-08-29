Через масовану атаку на Дніпропетровщині постраждало двоє людей

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За минулу добу російські війська знов накривали масованим вогнем Дніпропетровську область, використовуючи для ударів важку артилерію та ударні дрони. Під обстрілами опинилися одразу три райони регіону, де зафіксовані серйозні руйнування цивільної інфраструктури та підприємств. Двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

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Численні руйнування в громадах

Найбільше постраждав Синельниківський район області, де під удар потрапили Миколаївська, Українська та Слов’янська громади, де саме й поранило двох людей.

Повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Фото: скріншот

У Нікопольському районі загарбники гатили по самому райцентру, а також по Марганецькій і Покровській громадах, де влучанням суттєво пошкодило місцеве підприємство.

А у Павлограді після прильоту спалахнула будівля великої логістичної компанії.

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Як писали Новини.LIVE раніше, на Дніпропетровщині російський дрон ударив по автомобілю із працівниками ДТЕК. Унаслідок удару загинули двоє працвників, які поверталися додому після зміни. У ДТЕК висловили співчуття рідним загиблих та повідомили, що їх родини отримають необхідну підтримку.

Також ми писали, що Росія влаштувала черговий масштабний комбінований обстріл Дніпропетровщини. Внаслідок цих обстрілів руйнувань зазнали заводи і підприємства та було пошкоджено будівлю місцевого оздоровчого комплексу.