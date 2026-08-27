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Головна Новини дня Нічні удари по Дніпропетровщині: ціллю росіян стали заводи

Нічні удари по Дніпропетровщині: ціллю росіян стали заводи

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 08:14
Росія атакувала Дніпропетровщину балістикою та дронами 27 серпня: деталі
Рятувальник гасить пожежу в Кривому Розі. Фото: Олександр Вілкул

Російські війська вночі, 27 серпня, вдарили балістикою по Кривому Рогу, поранивши двох людей. Також під вогнем артилерії та дронів опинилися Нікополь і Марганецька громада Дніпропетровської області, де пошкоджено місцеве підприємство й оздоровчий заклад. Загалом ворог атакував два райони Дніпропетровщини.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Дніпропетровської ОВА та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня

У ніч проти 27 серпня російська армія спрямувала дві балістичні ракети на промисловий район Кривого Рогу. Згідно з ранковими даними станом на 07:30, унаслідок цього ворожого удару постраждали двоє містян віком 46 та 58 років.

Кривий Ріг
Наслідки удару. Фото: Олександр Вілкул

Обох чоловіків із травмами середнього ступеня тяжкості оперативно забрали до лікарні, де медики надають пацієнтам усю необхідну допомогу. Окрім ураженого промислового підприємства, балістика завдала руйнувань цивільній інфраструктурі та будівлі Центру медико-санітарної допомоги. Наразі на місці влучань триває обхід територій.

Тим часом під атаками ворожої артилерії, БпЛА та безпілотників іншого типу перебував Нікопольський район області. Окупаційні війська цілеспрямовано атакували районний центр та територію Марганецької громади.

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Унаслідок цих обстрілів руйнувань зазнало ще одне підприємство. Також через вечірні ворожі удари було пошкоджено будівлю місцевого оздоровчого комплексу. За офіційною інформацією, у цьому районі атаки минулися без людських втрат.

Новини.LIVE інформували, що Росія влаштувала черговий масштабний комбінований обстріл по Україні. Так під час комбінованої нічної атаки 27 серпня росіяни спрямували на Київ балістику та ударні дрони, через що в різних районах столиці зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Тієї ж ночі під ударом російського безпілотника опинився Харків: ворожий дрон влучив у балкон житлового будинку, поранивши містянина.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли війна в Україні ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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