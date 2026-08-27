Россия нанесла удар по Днепропетровской области баллистикой и дронами: подробности

Спасатель тушит пожар в Кривом Роге. Фото: Александр Вилкул

Российские войска ночью 27 августа нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего два человека получили ранения. Также под обстрелом артиллерии и дронов оказались Никополь и Марганецкая община Днепропетровской области, где были повреждены местное предприятие и оздоровительное учреждение. Всего враг атаковал два района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской областной государственной администрации и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Обстрелы Днепропетровской области 27 августа

В ночь на 27 августа российская армия направила две баллистические ракеты на промышленный район Кривого Рога. Согласно утренним данным по состоянию на 07:30, в результате этого вражеского удара пострадали двое горожан в возрасте 46 и 58 лет.

Последствия удара. Фото: Александр Вилкул

Обоих мужчин с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в больницу, где медики оказывают пациентам всю необходимую помощь. Помимо пораженного промышленного предприятия, артиллерийский обстрел нанес ущерб гражданской инфраструктуре и зданию Центра медико-санитарной помощи. В настоящее время на месте попаданий продолжается обход территорий.

Тем временем под атаками вражеской артиллерии, БПЛА и беспилотников другого типа находился Никопольский район области. Оккупационные войска целенаправленно атаковали районный центр и территорию Марганецкой общины.

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В результате этих обстрелов разрушениям подверглось еще одно предприятие. Также из-за вечерних вражеских ударов было повреждено здание местного оздоровительного комплекса. По официальной информации, в этом районе атаки обошлись без человеческих потерь.

Новини.LIVE сообщали, что Россия устроила очередной масштабный комбинированный обстрел Украины. Так, во время комбинированной ночной атаки 27 августа россияне нацелили на Киев баллистические ракеты и ударные дроны, в результате чего в разных районах столицы зафиксировали падение обломков сбитых целей.

В ту же ночь под ударом российского беспилотника оказался Харьков: вражеский дрон попал в балкон жилого дома, ранив жителя города.