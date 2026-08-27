Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ночные удары по Днепропетровщины: целью россиян стали заводы

Ночные удары по Днепропетровщины: целью россиян стали заводы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 08:14
Россия нанесла удар по Днепропетровской области баллистикой и дронами: подробности
Спасатель тушит пожар в Кривом Роге. Фото: Александр Вилкул

Российские войска ночью 27 августа нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего два человека получили ранения. Также под обстрелом артиллерии и дронов оказались Никополь и Марганецкая община Днепропетровской области, где были повреждены местное предприятие и оздоровительное учреждение. Всего враг атаковал два района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской областной государственной администрации и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Реклама

Обстрелы Днепропетровской области 27 августа

В ночь на 27 августа российская армия направила две баллистические ракеты на промышленный район Кривого Рога. Согласно утренним данным по состоянию на 07:30, в результате этого вражеского удара пострадали двое горожан в возрасте 46 и 58 лет.

Кривий Ріг
Последствия удара. Фото: Александр Вилкул

Обоих мужчин с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в больницу, где медики оказывают пациентам всю необходимую помощь. Помимо пораженного промышленного предприятия, артиллерийский обстрел нанес ущерб гражданской инфраструктуре и зданию Центра медико-санитарной помощи. В настоящее время на месте попаданий продолжается обход территорий.

Тем временем под атаками вражеской артиллерии, БПЛА и беспилотников другого типа находился Никопольский район области. Оккупационные войска целенаправленно атаковали районный центр и территорию Марганецкой общины.

Читайте также:

В результате этих обстрелов разрушениям подверглось еще одно предприятие. Также из-за вечерних вражеских ударов было повреждено здание местного оздоровительного комплекса. По официальной информации, в этом районе атаки обошлись без человеческих потерь.

Новини.LIVE сообщали, что Россия устроила очередной масштабный комбинированный обстрел Украины. Так, во время комбинированной ночной атаки 27 августа россияне нацелили на Киев баллистические ракеты и ударные дроны, в результате чего в разных районах столицы зафиксировали падение обломков сбитых целей.

В ту же ночь под ударом российского беспилотника оказался Харьков: вражеский дрон попал в балкон жилого дома, ранив жителя города.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы война в Украине ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации