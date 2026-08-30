Удар по PepsiCo в Николаевской области: компания сообщила о последствиях

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Николаевскую область. Фото: ГСЧС Николаевской области/Facebook

В субботу, 29 августа, российские войска нанесли удар по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области. На предприятии производят газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea. В компании подтвердили, что среди сотрудников пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление PepsiCo в воскресенье, 30 августа.

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Что известно об ударе РФ по производству PepsiCo

В PepsiCo сообщили, что 29 августа в результате атаки РФ было повреждено производство компании в Николаевской области. Пресс-служба не уточнила характер и масштабы повреждений, а также возможные сроки возобновления работы производственного комплекса.

В то же время компания уже оценивает последствия повреждений и принимает меры для возобновления поставок продукции клиентам и потребителям в Украине.

Рассказывая о ситуации и дальнейших действиях компании, в PepsiCo отдельно подчеркнули безопасность работников и подтвердили, что в результате вражеского удара никто из сотрудников не пострадал:

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"29 августа было повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. Безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет.

В настоящее время компания оценивает полный масштаб последствий и принимает меры для возобновления поставок продукции нашим клиентам и потребителям в Украине".

Отметим, что PepsiCo работает в Украине через сеть предприятий в Николаевской области, где производят соки, снеки, газированные напитки и холодный чай. На украинском рынке компания представлена, в частности, брендами "Сандора", "Садочок", Pepsi, 7UP, Mirinda и Lipton Ice Tea.

Как известно, это не первый случай, когда предприятия PepsiCo получают повреждения из-за войны. В 2022 году компания из-за близости завода в Николаевской области к линии фронта переместила его в Вишневое под Киевом, однако в сентябре 2023 года и это предприятие пострадало в результате российского ракетного удара: пожар разрушил склад молочной продукции и часть производственных помещений. После этого основной продукт компании — напиток Pepsi — пришлось импортировать из-за рубежа.

Скриншот сообщения PepsiCo Ukraine/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 29 августа российские войска атаковали Николаевскую область, повредив склад предприятия пищевой промышленности. На объекте возник масштабный пожар, который ликвидировали спасатели. Из-за угрозы новых ударов им приходилось прерывать работы и отходить в безопасную зону.

Новини.LIVE также писали, что 30 августа 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается измотать Украину массированными атаками дронов. По его словам, за четыре дня РФ запустила почти 1,5 тысячи беспилотников, около 800 из них были реактивными. Президент подчеркнул, что осенью Украина должна повысить уровень сбиваемых российских дронов до более 90%.