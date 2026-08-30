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Главная Новости дня РФ повредила склад пищевого предприятия в Николаевской области

РФ повредила склад пищевого предприятия в Николаевской области

Ua ru
30 августа 2026 12:26
Россия нанесла удар по Николаевской области: поврежден склад пищевого предприятия
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Николаевской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вчера, 29 августа, в течение суток терроризировали Николаевскую область. В частности, был поврежден склад пищевого предприятия. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Николаевской области

"В результате одной из вражеских атак был повреждён склад предприятия пищевой промышленности, где возник масштабный пожар", — говорится в сообщении.

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини 30 серпня
Российский обстрел Николаевской области. Фото: ГСЧС
Обстріл Миколаївщини 29 серпня
Пожар в результате российской атаки. Фото: ГСЧС

Из-за риска новых ударов спасателям приходилось прерывать работы и отходить в безопасную зону, после чего они вновь возвращались к ликвидации пожара.

Обстріл Миколаївської області
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Николаевской области. Фото: ГСЧС
Атака РФ на Миколаївщину
Пожар в Николаевской области в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в селе Мила в Киевской области возросло число погибших в результате российского обстрела и детонации боеприпасов. На данный момент известно о 38 погибших. Кроме того, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

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война Украина обстрелы Николаевская область Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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