Росія атакувала Миколаївщину: пошкоджено склад харчового підприємства

РФ пошкодила склад харчового підприємства на Миколаївщині
Російські окупанти вчора, 29 серпня, упродовж доби тероризували Миколаївську область. Зокрема, пошкоджено склад харчового підприємства. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Миколаївщини
"Внаслідок однієї з ворожих атак пошкоджено склад підприємства харчової промисловості, де виникла масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.
Через ризик нових ударів рятувальникам доводилося переривати роботи та відходити у безпечну зону, після чого вони знову поверталися до ліквідації пожежі.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у селі Мила на Київщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу та детонації боєприпасів. Наразі відомо про 38 загиблих. Крім того, є постраждалі та безвісти зниклі.
А авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що Росія вже здатна запускати по Україні понад 100 реактивних безпілотників за добу. Водночас українська протиповітряна оборона продовжує ефективно протидіяти таким цілям.