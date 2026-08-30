Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ пошкодила склад харчового підприємства на Миколаївщині

РФ пошкодила склад харчового підприємства на Миколаївщині

Ua ru
30 серпня 2026 12:26
Росія атакувала Миколаївщину: пошкоджено склад харчового підприємства
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти вчора, 29 серпня, упродовж доби тероризували Миколаївську область. Зокрема, пошкоджено склад харчового підприємства. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Миколаївщини

"Внаслідок однієї з ворожих атак пошкоджено склад підприємства харчової промисловості, де виникла масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини 30 серпня
Російський обстріл Миколаївщини. Фото: ДСНС
Обстріл Миколаївщини 29 серпня
Пожежа внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

Через ризик нових ударів рятувальникам доводилося переривати роботи та відходити у безпечну зону, після чого вони знову поверталися до ліквідації пожежі.

Обстріл Миколаївської області
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС
Атака РФ на Миколаївщину
Пожежа у Миколаївській області внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у селі Мила на Київщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу та детонації боєприпасів. Наразі відомо про 38 загиблих. Крім того, є постраждалі та безвісти зниклі.

Читайте також:

А авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що Росія вже здатна запускати по Україні понад 100 реактивних безпілотників за добу. Водночас українська протиповітряна оборона продовжує ефективно протидіяти таким цілям. 

війна Україна обстріли Миколаївська область Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації