Росія атакувала Миколаївщину: пошкоджено склад харчового підприємства

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти вчора, 29 серпня, упродовж доби тероризували Миколаївську область. Зокрема, пошкоджено склад харчового підприємства. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Миколаївщини

"Внаслідок однієї з ворожих атак пошкоджено склад підприємства харчової промисловості, де виникла масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Миколаївщини. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

Через ризик нових ударів рятувальникам доводилося переривати роботи та відходити у безпечну зону, після чого вони знову поверталися до ліквідації пожежі.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у селі Мила на Київщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу та детонації боєприпасів. Наразі відомо про 38 загиблих. Крім того, є постраждалі та безвісти зниклі.

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