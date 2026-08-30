Удар по PepsiCo на Миколаївщині: компанія повідомила про наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Миколаївську область. Фото: ДСНС Миколаївщини/Facebook

У суботу, 29 серпня, російські війська завдали удару по виробничому комплексу PepsiCo у Миколаївській області. На підприємстві виробляють газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea. У компанії підтвердили, що серед співробітників постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву PepsiCo у неділю, 30 серпня.

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Що відомо про удар РФ по виробництву PepsiCo

У PepsiCo повідомили, що 29 серпня внаслідок атаки РФ було пошкоджено виробництво компанії в Миколаївській області. Пресслужба не уточнила характер і масштаби пошкоджень, а також можливі терміни відновлення роботи виробничого комплексу.

Водночас компанія вже оцінює наслідки пошкодження та вживає заходів для відновлення постачання продукції клієнтам і споживачам в Україні.

Розповідаючи про ситуацію та подальші дії компанії, у PepsiCo окремо наголосили на безпеці працівників і підтвердили, що внаслідок ворожого удару ніхто зі співробітників не постраждав:

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"29 серпня було пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. Безпека наших співробітників — наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає.

Наразі компанія оцінює повний масштаб наслідків та вживає заходів для відновлення постачання продукції нашим клієнтам та споживачам в Україні".

Зазначимо, що PepsiCo працює в Україні через мережу підприємств у Миколаївській області, де виробляють соки, снеки, газовані напої та холодний чай. На українському ринку компанія представлена, зокрема, брендами "Сандора", "Садочок", Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

Як відомо, це не перший випадок, коли підприємства PepsiCo зазнають пошкоджень через війну. У 2022 році компанія через близькість заводу на Миколаївщині до лінії фронту релокувала його до Вишневого поблизу Києва, однак у вересні 2023 року і це підприємство постраждало внаслідок російського ракетного удару: пожежа зруйнувала склад молочної продукції та частину виробничих приміщень. Після цього основний продукт компанії — напій Pepsi — довелося імпортувати з-за кордону.

Скриншот повідомлення PepsiCo Ukraine/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська 29 серпня атакували Миколаївську область, пошкодивши склад підприємства харчової промисловості. На об’єкті виникла масштабна пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Через загрозу нових ударів їм доводилося переривати роботи та відходити у безпечну зону.

Новини.LIVE також писали, що 30 серпня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається виснажити Україну масованими атаками дронів. За його словами, за чотири дні РФ запустила майже 1,5 тисячі безпілотників, близько 800 із них були реактивними. Президент наголосив, що восени Україна має підвищити рівень збиття російських дронів до понад 90%.