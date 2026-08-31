Російський обстріл Дніпропетровщини 31 серпня: є поранений і пошкодження

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область у понеділок, 31 серпня. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Противник понад десять разів атакував чотири райони Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини

На Нікопольщині загарбники били по Нікополю та Покровській громаді, внаслідок чого пошкоджена сонячна панель. На Криворіжжі окупанти атакували Зеленодольську громаду.

"У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, зупинка громадського транспорту", — розповів Ганжа.

У Павлоградському районі Росія вдарила по Троїцький та Богданівській громадах. Внаслідок обстрілу сталися пожежі та понівечене підприємство. Там постраждав 38-річний чоловік, який госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE у ніч проти 31 серпня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

А 29 вересня Росія обстріляла виробничий комплекс PepsiCo у Миколаївській області. Там виробляють напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.