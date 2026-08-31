Обстріл Запоріжжя 31 липня - дрон атакував багатоповерхівку, 2 людини поранені

Пошкоджена квартира у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни в ніч проти 31 серпня атакували Запоріжжя дроном. Внаслідок удару по будинки є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Реклама

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 31 серпня

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram написав, що під удар потрапила багатоповерхівка. Наразі відомо про двох постраждалих.

"Російський FPV-дрон ударив по багатоповерхівці. Поранень дістали двоє людей, у тому числі, підліток", — йдеться у повідомленні.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 серпня у Запоріжжі через атаку РФ було зруйновано останній діючий у місті торгівельний центр "Епіцентр". Внаслідок обстрілу були постраждалі.

Читайте також:

Також ми писали, в ніч проти 25 серпня ворог теж пошкодив у Запоріжжі багатоповерхівку. Окрім того, в нежитлових будівлях сталися пожежі.