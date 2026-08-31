Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье подвергся обстрелу многоэтажный дом, ранен подросток

В Запорожье подвергся обстрелу многоэтажный дом, ранен подросток

Ua ru
31 августа 2026 01:45
Обстрел Запорожья 31 июля — дрон атаковал многоэтажный дом, 2 человека ранены
Повреждённая квартира в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 31 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дрона. В результате удара по жилым домам есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Реклама

Последствия атаки РФ по Запорожью 31 августа

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram написал, что под удар попало многоэтажное здание. На данный момент известно о двух пострадавших.

«Российский FPV-дрон нанёс удар по многоэтажному дому. Ранения получили два человека, в том числе подросток», — говорится в сообщении.

Новость пополняется...

Читайте также:
взрыв Запорожье обстрелы FPV-дроны пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации