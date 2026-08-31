Обстрел Запорожья 31 июля — дрон атаковал многоэтажный дом, 2 человека ранены

В Запорожье подвергся обстрелу многоэтажный дом, ранен подросток
Ua ru
31 августа 2026 01:45
Повреждённая квартира в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
В ночь на 31 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дрона. В результате удара по жилым домам есть пострадавшие.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.
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Последствия атаки РФ по Запорожью 31 августа
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram написал, что под удар попало многоэтажное здание. На данный момент известно о двух пострадавших.
«Российский FPV-дрон нанёс удар по многоэтажному дому. Ранения получили два человека, в том числе подросток», — говорится в сообщении.
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