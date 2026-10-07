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Главная Новости дня Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС

Ua ru
7 октября 2026 04:10
Россия подняла в воздух Ту-95МС для обстрела Украины 7 октября
Стратегический бомбардировщик РФ Ту-95МС. Фото: российские СМИ

В ночь на 7-е российская армия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, оснащённые крылатыми ракетами. Если это боевой вылет, то уже утром Украина в очередной раз может оказаться под ракетным ударом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о взлете Ту-95 в России

Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале предупредили, что по состоянию на 03:00 зафиксирован взлет шести самолетов Ту-95 с аэродрома «Оленегорск».

"В случае запуска крылатых ракет их вхождение в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 06:00. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях! Следите за нашими официальными сообщениями!", — говорится в публикации.

Отметим, что мониторинговые каналы в настоящее время сообщают, что Россия запустила из акватории Чёрного моря крылатые ракеты "Калибр". Поэтому уже в ближайшее время может последовать обстрел и такими ракетами.

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Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера вечером враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-160. Поэтому под утро может последовать еще одна атака крылатыми ракетами.

Также мы писали, что ночью россияне атаковали Киев, Днепр и Кременчуг баллистическими ракетами. Во всех трех городах раздались очень громкие взрывы.

обстрелы ракета ракеты война в Украине Россия Ту-95
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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