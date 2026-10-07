Россия подняла в воздух самолеты Ту-160 для возможного обстрела Украины 7 октября

Ту-160 России. Фото: wikipedia.org

Во вторник вечером, 6 октября, российские оккупанты подняли в небо самолеты Ту-160, которые являются носителями крылатых ракет. Если вылет носит боевой характер, то уже этой ночью может произойти ракетный обстрел территории Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о взлете российских бомбардировщиков

Воздушные силы в своем Telegram сообщили, что враг поднял в воздух носители крылатых ракет с аэродрома «Белая». Если же этот вылет боевой, то вражеские ракеты могут оказаться над Украиной уже менее чем через час.

"Зафиксирован взлет 3 самолетов Ту-160 с аэродрома "Белая"! В случае запуска крылатых ракет их вхождение в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях", — говорилось в сообщении в 22:19.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Также отметим, что, по данным мониторинговых каналов, враг уже поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Есть предположение, что самолеты взлетели с аэродрома "Энгельс" из-за угрозы попасть под удар дронов. Если это действительно так, то вылет может быть не боевым.

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