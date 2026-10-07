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Главная Новости дня Россия подняла в небо самолеты Ту-160: есть угроза обстрела Украины

Россия подняла в небо самолеты Ту-160: есть угроза обстрела Украины

Ua ru
7 октября 2026 02:20
Россия подняла в воздух самолеты Ту-160 для возможного обстрела Украины 7 октября
Ту-160 России. Фото: wikipedia.org

Во вторник вечером, 6 октября, российские оккупанты подняли в небо самолеты Ту-160, которые являются носителями крылатых ракет. Если вылет носит боевой характер, то уже этой ночью может произойти ракетный обстрел территории Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о взлете российских бомбардировщиков

Воздушные силы в своем Telegram сообщили, что враг поднял в воздух носители крылатых ракет с аэродрома «Белая». Если же этот вылет боевой, то вражеские ракеты могут оказаться над Украиной уже менее чем через час.

"Зафиксирован взлет 3 самолетов Ту-160 с аэродрома "Белая"! В случае запуска крылатых ракет их вхождение в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях", — говорилось в сообщении в 22:19.

Ту-160 можуть атакувати Україну
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Также отметим, что, по данным мониторинговых каналов, враг уже поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Есть предположение, что самолеты взлетели с аэродрома "Энгельс" из-за угрозы попасть под удар дронов. Если это действительно так, то вылет может быть не боевым.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский вчера предупредил, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине. В связи с этим он призвал украинцев беречь свою жизнь и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Россия ночью атаковала в водах Болгарии два гражданских судна. Одно из них затонуло, другое получило значительные повреждения.

самолет обстрелы самолеты война в Украине Россия авиация
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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