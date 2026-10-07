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Головна Новини дня Росія підняла у небо літаки Ту-160: є загроза обстрілу України

Росія підняла у небо літаки Ту-160: є загроза обстрілу України

Ua ru
7 жовтня 2026 02:20
Росія підняла борти Ту-160 для ймовірного обстрілу України 7 жовтня
Ту-160 Росії. Фото: wikipedia.org

У вівторок ввечері, 6 жовтня, російські окупанти підняли у небо літаки Ту-160, які є носіями крилатих ракет. У разі, якщо виліт бойовий, то вже цієї ночі може бути ракетний обстріл території України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про зліт російських бомбардувальників

Повітряні сили у своєму Telegram повідомили, що ворог підняв носії крилатих ракет з аеродрому "Бєлая". Якщо ж цей виліт бойовий, то ворожі ракети можуть бути над Україною вже менше ніж через годину.

"Зафіксовано зліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Бєлая"! У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях", — йшлося у повідомленні о 22:19.

Ту-160 можуть атакувати Україну
Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, ворог вже підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Є припущення, що літаки злетіли з аеродрому "Енгельс" через загрозу потрапити під удар дронів. Якщо це дійсно так, то виліт може бути не бойовим.

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Також ми писали, що за словами Зеленського, Росія вночі атакувала у водах Болгарії два цивільні судна. Одне з них затонуло, інше отримало значні пошкодження.

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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