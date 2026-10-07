Росія підняла борти Ту-160 для ймовірного обстрілу України 7 жовтня

Росія підняла у небо літаки Ту-160: є загроза обстрілу України
У вівторок ввечері, 6 жовтня, російські окупанти підняли у небо літаки Ту-160, які є носіями крилатих ракет. У разі, якщо виліт бойовий, то вже цієї ночі може бути ракетний обстріл території України.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про зліт російських бомбардувальників
Повітряні сили у своєму Telegram повідомили, що ворог підняв носії крилатих ракет з аеродрому "Бєлая". Якщо ж цей виліт бойовий, то ворожі ракети можуть бути над Україною вже менше ніж через годину.
"Зафіксовано зліт 3 бортів Ту-160 з аеродрому "Бєлая"! У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях", — йшлося у повідомленні о 22:19.
Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, ворог вже підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Є припущення, що літаки злетіли з аеродрому "Енгельс" через загрозу потрапити під удар дронів. Якщо це дійсно так, то виліт може бути не бойовим.
Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський вчора попередив, що Росія готується до нового масованого удару по Україні. У зв'язку з цим він закликав українців берегти своє життя та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Також ми писали, що за словами Зеленського, Росія вночі атакувала у водах Болгарії два цивільні судна. Одне з них затонуло, інше отримало значні пошкодження.