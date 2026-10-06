Атака РФ на судна в Болгарії: що заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У водах Болгарії вночі були атаковані два цивільні судна. Одне з них затонуло, а інше отримало значні пошкодження. Президент Володимир Зеленський заявив, що це була російська комбінована атака морськими та повітряними дронами.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 6 жовтня, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський про атаку РФ на судна у водах Болгарії

Володимир Зеленський зазначив, що українська розвідка та спеціальні служби з'ясовують усю наявну інформацію щодо чергової атаки в Чорному морі проти цивільних суден. Він також висловив співчуття всім, хто постраждав.

Президент наголосив, що українські Сили оборони не проводили жодних операцій у районі моря, де були атаковані судна.

За словами глави держави, ця чергова трагедія з цивільними суднами продовжує російське намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства.

Читайте також:

Глава держави повідомив, що Україна уточнила всі дані з болгарською стороною. Після цього українські Військово-Морські Сили зв'язалися з колегами в Болгарії та встановили, що це була російська комбінована атака морськими й повітряними дронами.

Зеленський доручив Збройним силам України, Міністерству оборони, розвідці та всім українським службам максимально повно взаємодіяти з партнерами, щоб збільшити можливості для захисту.

"Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами.

Я доручив нашим Збройним Силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися", — зазначив український лідер.

Скриншот заяви Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що розвідка має оновлені дані про підготовку Росії до нового масованого удару по Україні. Зеленський заявив, що українські служби та Повітряні Сили готові реагувати на атаку. Президент закликав партнерів посилити Україну необхідними засобами захисту та попросив громадян реагувати на сигнали про ракетну небезпеку.

Новини.LIVE також писали, що 6 жовтня 2026 року Зеленський провів селекторну нараду щодо підготовки України до нового масованого удару РФ. Влада визначила завдання із захисту неба, зокрема розподіл засобів ППО та прикриття ключових об’єктів. Окремо Україна працює над отриманням антибалістичних засобів і посиленням захисту логістики.