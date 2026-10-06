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Главная Новости дня Зеленский: РФ атаковала два гражданских судна в Болгарии

Зеленский: РФ атаковала два гражданских судна в Болгарии

Ua ru
6 октября 2026 21:15
Атака РФ на суда в Болгарии: что заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В водах Болгарии ночью подверглись атаке РФ два гражданских судна. Одно из них затонуло, а другое получило значительные повреждения. Президент Владимир Зеленский заявил, что это была российская комбинированная атака с использованием морских и воздушных дронов.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении во вторник, 6 октября, пишет Новини.LIVE.

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Зеленский об атаке РФ на суда в водах Болгарии

Владимир Зеленский отметил, что украинская разведка и спецслужбы выясняют всю имеющуюся информацию об очередной атаке в Черном море против гражданских судов. Он также выразил соболезнования всем, кто пострадал.

Президент подчеркнул, что украинские Силы обороны не проводили никаких операций в районе моря, где были атакованы суда.

По словам главы государства, эта очередная трагедия с гражданскими судами является продолжением попыток России превратить западную часть Черного моря в зону, абсолютно непригодную для мореплавания.

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Глава государства сообщил, что Украина уточнила все данные с болгарской стороной. После этого украинские Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии и установили, что это была российская комбинированная атака с использованием морских и воздушных дронов.

Зеленский поручил Вооруженным силам Украины, Министерству обороны, разведке и всем украинским службам максимально полно взаимодействовать с партнерами, чтобы расширить возможности для защиты.

"Уточнили все данные с болгарской стороной: наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами.

Я поручил нашим Вооружённым силам, Министерству обороны Украины, нашей разведке, всем нашим службам максимально полно взаимодействовать с нашими партнёрами, чтобы у них и у нас было больше возможностей защищаться", — отметил украинский лидер.

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Скриншот заявления Зеленского/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что разведка располагает обновленными данными о подготовке России к новому массированному удару по Украине. Зеленский заявил, что украинские службы и Воздушные Силы готовы реагировать на атаку. Президент призвал партнеров укрепить Украину необходимыми средствами защиты и попросил граждан реагировать на сигналы о ракетной опасности.

Новини.LIVE также писали, что 6 октября 2026 года Зеленский провел селекторное совещание по вопросам подготовки Украины к новому массированному удару РФ. Власти определили задачи по защите воздушного пространства, в частности распределение средств ПВО и прикрытие ключевых объектов. Отдельно Украина работает над получением антибаллистических средств и усилением защиты логистики.

Владимир Зеленский Черное море обстрелы Болгария Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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