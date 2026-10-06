Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ по Украине

Срочная новость

Поступила новая информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности. Украинские службы, наши Воздушные Силы готовы к реагированию, насколько это позволят наши средства защиты. И многое зависит от партнеров – от каждого лидера, от каждого государства в мире, которые обладают средствами защиты, необходимыми нам, и которые могут их предоставить. Очень важно, чтобы для этого была политическая воля, в частности в Соединённых Штатах Америки, в частности в Европе, в частности у других партнёров. Мир больше, чем российское зло, и защита жизни должна быть общим делом. Я благодарю всех, кто действительно помогает!

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