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Главная Новости дня Зеленский: РФ готовит массированный удар, ВС готовы к реагированию

Зеленский: РФ готовит массированный удар, ВС готовы к реагированию

Ua ru
6 октября 2026 20:06
Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ по Украине
Срочная новость

Поступила новая информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности. Украинские службы, наши Воздушные Силы готовы к реагированию, насколько это позволят наши средства защиты. И многое зависит от партнеров – от каждого лидера, от каждого государства в мире, которые обладают средствами защиты, необходимыми нам, и которые могут их предоставить. Очень важно, чтобы для этого была политическая воля, в частности в Соединённых Штатах Америки, в частности в Европе, в частности у других партнёров. Мир больше, чем российское зло, и защита жизни должна быть общим делом. Я благодарю всех, кто действительно помогает!

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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