Зеленський попередив про новий масований удар РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Росія готується до нового масованого удару по Україні. Розвідка має оновлену інформацію про підготовку РФ до атаки. Президент Володимир Зеленський закликав українців берегти себе та реагувати на сигнали про ракетну небезпеку.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні у вівторок, 6 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про підготовку нової атаки РФ на Україну

За словами Володимира Зеленського, українські служби та Повітряні Сили готові реагувати на можливий російський удар. Водночас він наголосив, що можливості захисту залежать і від наявних в України засобів, і від допомоги міжнародних партнерів.

Зеленський закликав лідерів та держави, які мають необхідні Україні засоби захисту, передавати їх нашій країні. Він зазначив, що для цього потрібна політична воля, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Європі та інших партнерів.

Президент також закликав громадян реагувати на сигнали про ракетну небезпеку:

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"Ще одне. Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів – від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, і які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема в інших партнерів. Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає! Я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зеленський про Ставку

Зеленський також повідомив, що сьогодні на Ставці розглядали низку військових питань. Зокрема, йшлося про українські засоби радіоелектронної боротьби та збільшення цього компонента для захисту критичної інфраструктури.

За результатами засідання визначили додаткові завдання для виробників, Міністерства оборони та Збройних сил України. Президент зазначив, що значну частину російських "Шахедів" знешкоджують саме українські засоби РЕБ.

Окремо на Ставці обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Серед них — фінансування, обсяги та здатність України відповідати на кожну російську операцію проти України та українців.

Зеленський про атаку РФ на цивільні судна у водах Болгарії

Ще одним питанням стала чергова атака на цивільні судна в Чорному морі. Зеленський повідомив, що вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна: одне затонуло, а інше отримало значні пошкодження.

Президент зазначив, що українська розвідка та спеціальні служби з'ясовують всю наявну інформацію щодо атаки. Він також наголосив, що українські Сили оборони не проводили жодних операцій у цьому районі моря.

За словами Зеленського, українські Військово-морські сили зв'язалися з болгарськими колегами та уточнили всі дані. У результаті було встановлено, що атаку здійснила Росія, застосувавши морські та повітряні дрони.

Президент висловив співчуття всім, хто постраждав унаслідок атаки.

Він також заявив, що ця трагедія з цивільними суднами продовжує російське намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства.

Зеленський доручив Збройним силам України, Міністерству оборони, розвідці та всім українським службам максимально взаємодіяти з партнерами, щоб збільшити можливості для захисту.

Президент наголосив, що напередодні було уражено судно у водах Румунії. Він також зазначив, що російські дрони постійно залітають у Молдову, а атаки на судна у Чорному морі у водах партнерів та на українські порти продовжуються.

За словами лідера, Росія планує постійно збільшувати ескалацію. Він наголосив, що на таку російську агресивність має бути чітка реакція та необхідні дії у відповідь.

Новини.LIVE інформували, що 6 жовтня 2026 року Зеленський провів Ставку, де обговорили посилення РЕБ для захисту інфраструктури. ГУР доповів про технологічні пріоритети РФ та постачання їй критичних компонентів для виробництва зброї. За підсумками засідання Україна готує нові санкційні пакети та визначила завдання щодо далекобійних дронів на наступний рік.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що Україна готується до можливого нового масованого удару РФ. Після оновлених даних розвідки визначили заходи для посилення захисту неба, зокрема розподіл засобів ППО та підготовку рубежів прикриття. Окремо Україна працює над отриманням антибалістичних засобів, а також готує рішення для захисту логістики.