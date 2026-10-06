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Головна Новини дня Нові санкції та захист інфраструктури: Зеленський провів Ставку

Нові санкції та захист інфраструктури: Зеленський провів Ставку

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6 жовтня 2026 18:26
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський під час проведення Ставки 6 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорили застосування систем РЕБ для захисту інфраструктури. Також розглянули технологічні пріоритети Росії та підготовку нових санкційних пакетів. Окремо визначили завдання щодо забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 6 жовтня.

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Зеленський розповів про застосування РЕБ для захисту інфраструктури

Під час Ставки Володимир Зеленський заслухав детальні доповіді про спроможності систем радіоелектронної боротьби та їх використання для захисту інфраструктури. За словами глави держави, саме цей компонент української оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "Шахедів". За підсумками обговорення визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників, щоб масштабувати найбільш ефективні підходи.

"Провів Ставку. Детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ, по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів". Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників — масштабуємо найбільш ефективні підходи", — поінформував лідер.

ГУР підготує пропозиції для нових санкцій

Окремо під час засідання президент заслухав доповідь ГУР щодо технологічних пріоритетів Росії на цей і наступний роки. Також ішлося про постачання до РФ критичних компонентів та обладнання, необхідних для виробництва зброї. Зеленський повідомив, що на основі цієї інформації підготують нові пакети санкцій, а ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО.

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Президент також зазначив, що Україна працює над синхронізацією власних санкцій із санкціями партнерів у їхніх юрисдикціях.

"Була доповідь ГУР по технологічних пріоритетах росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", — повідомив лідер.

Україна визначила завдання щодо далекобійних дронів

Під час Ставки також визначили основні завдання щодо забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Зеленський наголосив, що головним критерієм має бути здатність України відповідати на російські удари дзеркально.

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Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 6 жовтня 2026 року Володимир Зеленський повідомив про підготовку України до можливого нового масованого удару Росії. Українська влада визначила необхідні заходи для захисту неба, логістики та ключових об’єктів після отримання нових даних розвідки. Першочергові завдання вже почали реалізовувати, а частину заходів планують виконати у визначені строки.

Новини.LIVE також писали, що Україна щодня посилює захист від російських атак, зокрема збільшує кількість турелей і спеціальних груп для знищення "Шахедів". Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові контракти на системи ППО та ракети до них. Президент також закликав партнерів збільшити постачання засобів антибалістичної оборони для захисту інфраструктури.

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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