Зеленский объявил о новых санкциях против РФ

Срочная новость

Провел совещание в Штабе. Были представлены подробные доклады о возможностях систем РЭБ и об использовании РЭБ для защиты инфраструктуры. Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть нейтрализации российских «шахидов». Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей – масштабируем наиболее эффективные подходы.

Был доклад ГУР о технологических приоритетах россиян на этот и следующий годы, а также о соответствующих поставках в Россию критически важных компонентов и оборудования для производства оружия. В связи с этим будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР предоставит свои предложения Кабинету Министров и СНБО. Работаем также над синхронизацией наших санкций в юрисдикциях партнеров.

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Сегодня же определили и основные задачи по обеспечению украинских сил дронами дальнего действия на следующий год. Главный критерий — у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары.

Слава Украине!

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