Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Новые санкции и защита инфраструктуры: Зеленский провел совещание

Новые санкции и защита инфраструктуры: Зеленский провел совещание

Ua ru
6 октября 2026 18:26
Зеленский объявил о новых санкциях против РФ
Срочная новость

Провел совещание в Штабе. Были представлены подробные доклады о возможностях систем РЭБ и об использовании РЭБ для защиты инфраструктуры. Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть нейтрализации российских «шахидов». Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей – масштабируем наиболее эффективные подходы.

Был доклад ГУР о технологических приоритетах россиян на этот и следующий годы, а также о соответствующих поставках в Россию критически важных компонентов и оборудования для производства оружия. В связи с этим будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР предоставит свои предложения Кабинету Министров и СНБО. Работаем также над синхронизацией наших санкций в юрисдикциях партнеров.

Реклама

Сегодня же определили и основные задачи по обеспечению украинских сил дронами дальнего действия на следующий год. Главный критерий — у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары.

Слава Украине!

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский санкции против России санкции Ставка верховного главнокомандующего война в Украине РЭБ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации