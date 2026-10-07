Взрывы в Киеве и Днепре 7 октября

Люди в киевском метро во время воздушной тревоги. Фото: УНИАН

Взрывы в Киеве и Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 7 октября. Россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве и Днепре 7 октября

"Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КМВА в 03:10.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия из Брянска и с юга, после чего неоднократно зафиксировали пуски ракет. Примерно в 03:13 в Киеве были слышны очень громкие серии взрывов.

Кроме того, военные фиксировали запуски баллистических ракет в направлении Днепра. Местные Telegram-каналы писали, что в городе также было громко.

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Также отметим, что, по данным мониторинговых каналов, россияне запустили «Калибры» из акватории Чёрного моря. Если информация достоверна, ракеты будут над Украиной через 45 минут.

Обновлено в 03:32

Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске баллистических ракет в направлении Кременчуга. Местные каналы в Telegram сообщают, что были слышны взрывы.

Первые последствия обстрела Киева

"В Оболонском районе ракета попала в нежилую застройку. В Подольском — в складские помещения. Экстренные службы направляются на места", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, несколько часов назад Воздушные силы ВСУ предупреждали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-160. Если вылет боевой, то этой ночью возможен обстрел крылатыми ракетами. При этом мониторинговые каналы писали также о вылете самолетов Ту-95МС.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вчера также сообщил, что россияне подготовились к новому массированному обстрелу Украины.