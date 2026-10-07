Вибухи у Києві та Дніпрі 7 жовтня

У Києві, Дніпрі та Кременчуку пролунали вибухи: РФ вдарила балістикою
Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 жовтня. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві та Дніпрі 7 жовтня
"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА о 03:10.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська та півдня, після чого неодноразово зафіксували пуски ракет. Приблизно о 03:13 у Києві було чути дуже гучні серія вибухів.
Окрім того, військові фіксували пуски балістики на Дніпро. Місцеві Telegram канали писали, що у місті також було гучно.
Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря. Якщо інформація достовірна, ракети будуть над Україною через 45 хвилин.
Оновлено о 03:32
Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск балістики на Кременчук. Місцеві канали у Telegram пишуть, що було чути вибухи.
Перші наслідки обстрілу Києва
"В Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському — в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місця", — повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.
Як повідомляли Новини.LIVE, кілька годин тому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-160. Якщо виліт бойовий, то цієї ночі може бути обстріл крилатими ракетами. Причому моніторингові канали писали ще й про виліт літаків Ту-95МС.
Також Президент України Володимир Зеленський вчора теж повідомив, що росіяни підготувалися до нового масованого обстрілу України.