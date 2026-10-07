Вибухи у Києві та Дніпрі 7 жовтня

Люди в київському метро під час повітряної тривоги. Фото: УНІАН

Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 жовтня. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві та Дніпрі 7 жовтня

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА о 03:10.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська та півдня, після чого неодноразово зафіксували пуски ракет. Приблизно о 03:13 у Києві було чути дуже гучні серія вибухів.

Окрім того, військові фіксували пуски балістики на Дніпро. Місцеві Telegram канали писали, що у місті також було гучно.

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Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря. Якщо інформація достовірна, ракети будуть над Україною через 45 хвилин.

Оновлено о 03:32

Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск балістики на Кременчук. Місцеві канали у Telegram пишуть, що було чути вибухи.

Перші наслідки обстрілу Києва

"В Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському — в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місця", — повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька годин тому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-160. Якщо виліт бойовий, то цієї ночі може бути обстріл крилатими ракетами. Причому моніторингові канали писали ще й про виліт літаків Ту-95МС.

Також Президент України Володимир Зеленський вчора теж повідомив, що росіяни підготувалися до нового масованого обстрілу України.