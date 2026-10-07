Росія підняла Ту-95МС для обстрілу Україна 7 жовтня

Стратегічний бомбардувальник РФ Ту-95МС. Фото: росЗМІ

Російська армія в ніч проти 7 підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Якщо виліт бойовий, то вже зранку Україна вчергове може опинився під ракетним ударом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про зліт Ту-95 в Росії

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі попередили, що станом на 03:00 зафіксовано зліт шести бортів Ту-95 з аеродрому "Оленегорськя".

"У разі здійснення пусків крилатих ракет, входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 06:00. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях! Слідкуйте за нашими офіційними повідомленнями!", — йдеться у публікації.

Зауважимо, що моніторингові канали наразі пищуть, що Росія запустила з акваторії Чорного моря крилаті ракети "Калібр". Тож вже незабаром може бути обстріл ще й такими ракетами.

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Пост Повітряних сил. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора ввечері ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-160. Тож під ранок може бути ще одна атака крилатими ракетами.

Також ми писали, що вночі росіяни атакували Київ, Дніпро та Кременчук балістичними ракетами. У всіх трьох містах пролунали дуже гучні вибухи.