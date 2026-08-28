Уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС РФ - СБУ

Стратегічний бомбардувальник РФ Ту-95МС. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України провела спецоперацію та уразила стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ. Крім літака, уражено склад боєприпасів і склад із паливно-мастильними матеріалами, а безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі. Відомо, що це другий уражений бомбардувальник за місяць.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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СБУ уразила російський стратегічний бомбардувальник

Ту-95МС становлять основу стратегічної авіації Росії та є одними з основних носіїв крилатих ракет, які російські війська використовують для ударів по українських містах.

Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Росії.

У результаті операції було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Для атаки СБУ використала далекобійні безпілотники, які подолали близько 800 кілометрів до визначеної цілі.

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Відомо, що під час операції ураження зазнав не лише літак. Також було уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.

У СБУ зазначили, що це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений службою за останні місяці.

Під час атаки 17 липня критичних пошкоджень зазнав інший Ту-95МС. За даними СБУ, у літака була повністю відірвана хвостова частина.

У Службі безпеки України наголосили, що продовжують завдавати ударів по об'єктах російської воєнної машини.

"СБУ продовжує методично бити по ключових об’єктах російської воєнної машини. Ураження стратегічної авіації ворога означає менше носіїв ракет, здатних завдавати ударів по Україні. Також для росії — це багатомільйонні втрати та черговий доказ того, що навіть найбільш віддалені військові об’єкти є досяжними для українських сил", — заявили в СБУ.



Допис СБУ. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив 26 серпня, в середу, що українські війська завдали удару 16 об’єктам на території Росії. Було завдано далекобійних ударів по нафтових об’єктах — російському нафтовому сектору, який фінансує війну. Також ураження зазнали аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, яку Росія систематично використовує для завдання ударів по Україні.

Також, Сили Оборони повідомляли, що було уражено винищувач МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області РФ. Серед інших цілей були — комплекси радіоелектронної боротьби, станція придушення супутникового зв’язку, а також склади противника.