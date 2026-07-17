СБУ знищила Ту-95 в Енгельсі та вдарила по цілях РФ — Зеленський

Ураження російського ТУ-95. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішні удари Сил оборони по військових та стратегічних об’єктах Росії. За його словами, СБУ знищила російський бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про удари по об’єктах РФ

Президент подякував українським військовим за результативні операції та наголосив, що Україна продовжує завдавати ударів по цілях на території Росії.

За словами Зеленського, Служба безпеки України знищила військовий літак Ту-95 у районі Енгельса. Він зазначив, що цей літак використовувався російськими військами для завдання ракетних ударів по Україні.

Глава держави додав, що відстань від українського кордону до місця ураження становить близько 800 кілометрів.

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Також президент повідомив про удари Сил оборони України по об’єктах російської нафтової галузі та визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України.

"Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей", — заявив Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає Україні у боротьбі проти російської агресії.

Заява Володимира Зеленського. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook

Новини.LIVE писали, що українські дрони продовжують розширювати дальність ураження цілей на території Росії. Нещодавно безпілотники атакували Омський нафтопереробний завод у Сибіру, подолавши близько 2400 кілометрів, що стало найдальшим ударом українських БпЛА від початку повномасштабної війни.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила перевагу на полі бою та більше не володіє ініціативою. За його словами, російські війська зазнають значних втрат, тоді як українська армія залишається однією з найсильніших у світі.